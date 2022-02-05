Блогерша Даша Квиткова, которая вышла замуж за "Холостяка" Добрынина продолжает показывать в Инстаграм кадры своей счастливой жизн, пишет Politeka.net. Сейчас девушка часто показывает, как нежится на Сейшелах, развекается с мужем и сыном на солнечном пляже.
В белом топике и таком же комплекте под купальный стиль Даша покрасовалась на живописном пляже на Сейшелах. Также на фоне огромных камней девушка выглядела более эффектно и нежно.
«can’t read you my sexy mona liza❤️🔥» - пишет под кадрами Квиткова.
В сети отреагировали на новый пост девушки:
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«Вы красотка 😍🌺; Даш, а вы на телефон снимки делаете ?; Бомбезный закат за камнями, наверное😍; Очень красиво 😍 наконец-то можно расслабиться😍; Красиво безумно; Очень красивые фото 😍 Наконец вы отдыхаете там, да? Без приключений 😂😂; Это просто божественно😍».
Ранее Квиткова решила вспомнить о бывших парнях, с которыми у нее были отношения до встречи с Никитой.
«Сейчас мне 23 года, в июле будет 24. В двадцать я познакомилась со своим мужем, поэтому опыт не слишком большой.
Но есть 3 бывших, которые были уже в осознанном возрасте. С одним жила где-то год, с остальными двумя была просто какая-то драматургия и никаких интимных отношений, но тем не менее, слез и нервов было достаточно», - высказалась Квиткова.
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