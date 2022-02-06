Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська блогерка та дружина головного героя дев’ятого сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео.
Цього разу Квіткова показала кадри з відпочинку на Сейшельських островах, куди полетіла з чоловіком та маленьким сином. Даша розповіла, що на відпочинку у неї знову почало витися волосся і показала, як змінилася.
"Щось неймовірне відбувається", - сказала дружина Добриніна та показала своє волосся трохи вологим.
Далі Квіткова показала себе з кучерями.
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"Мої кучері!!! Вони майже зробили come back", - пояснила Даша Квіткова.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Квіткова різко поставила на місце своїх порадниць і заздрісниць: "Мені хочеться вструснути таких мам".
Нагадаємо, що "Холостяк" Добринін на відпочинку заговорив про жіночий "хейт": "Поясніть мені...".
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна показала свій справжній характер: "Чоловікові не нудно зате".