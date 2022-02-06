Відома українська блогерка Даша Квіткова, яка вийшла заміж за головного героя одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" Микиту Добриніна, показала нові фото з відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська блогерка та дружина головного героя дев’ятого сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео.

Цього разу Квіткова показала кадри з відпочинку на Сейшельських островах, куди полетіла з чоловіком та маленьким сином. Даша розповіла, що на відпочинку у неї знову почало витися волосся і показала, як змінилася.

"Щось неймовірне відбувається", - сказала дружина Добриніна та показала своє волосся трохи вологим.

Далі Квіткова показала себе з кучерями.

"Мої кучері!!! Вони майже зробили come back", - пояснила Даша Квіткова.

Раніше Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Квіткова різко поставила на місце своїх порадниць і заздрісниць: "Мені хочеться вструснути таких мам".

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