Известная украинская блогер Даша Квиткова, которая вышла замуж за главного героя одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" Никиту Добрынина, показала новые фото с отдыха.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская блогер и жена главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится с поклонниками новыми фото и видео.

На этот раз Квиткова показала кадры с отдыха на Сейшельских островах, куда полетела с мужем и маленьким сыном. Даша рассказала, что на отдыхе у нее снова начали виться волосы и показала, как изменилась.

"Что-то невероятное происходит", - сказала жена Добрынина та показала свои волосы чуть влажными.

Потом Квиткова показала себя с кудрями.

"Мои кудри!!! Они почти сделали come back", - пояснила Даша Квиткова.

Ранее Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Квиткова резко поставила на место своих советчиц и завистниц: "мне хочется встряхнуть таких мам".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин на отдыхе заговорил о женском "хейт": "Объясните мне...".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала свой настоящий характер: "Мужу не скучно зато".