Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская блогер и жена главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится с поклонниками новыми фото и видео.
На этот раз Квиткова показала кадры с отдыха на Сейшельских островах, куда полетела с мужем и маленьким сыном. Даша рассказала, что на отдыхе у нее снова начали виться волосы и показала, как изменилась.
"Что-то невероятное происходит", - сказала жена Добрынина та показала свои волосы чуть влажными.
Потом Квиткова показала себя с кудрями.
Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."
Народный артист отправился в мир иной, проиграв битву с болезнью: "Отдохни среди звезд, Маэстро"
Таксист сбил маму с ребенком на пешеходе, от удара их перевернуло в воздухе: видео момента ДТП
Жара накроет Украину с новой силой, появился прогноз на лето: "Июнь будет отличаться..."
Звезда "Холостячки" Тарапата пофлиртовал с Огневич у всех на виду: "Готовься"
"Мои кудри!!! Они почти сделали come back", - пояснила Даша Квиткова.
Ранее Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Квиткова резко поставила на место своих советчиц и завистниц: "мне хочется встряхнуть таких мам".
Напомним, что "Холостяк" Добрынин на отдыхе заговорил о женском "хейт": "Объясните мне...".
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала свой настоящий характер: "Мужу не скучно зато".