Відома блогерка і молода мама Даша Квіткова вирішила згадати про свої стосунки, які у неї були до зустрічі з Микитою.

Блогерша Даша Квіткова, яка вийшла заміж за "Холостяка" Добриніна і народила йому сина, зараз активно веде свій блог в Instagram, пише Politeka.net. Тому нерідко дівчині задають різні питання про їхнє життя, відносинах до проекту, де вони зустрілися, і про їх будні.

В цей раз Квіткова вирішила згадати про колишніх хлопців, з якими у неї були стосунки до зустрічі з Микитою.

«Я ніколи з вами не говорила про колишніх, тому що вважала, що ця тема занадто неактуальна і нецікава. Але питання про них ви задаєте в кожному віконці. Зараз мені 23 роки, в липні буде 24. У двадцять я познайомилася зі своїм чоловіком, тому досвід не надто великий.

Але є 3 колишніх, які були вже в усвідомленому віці. З одним жила десь рік, з іншими двома була просто якась драматургія і ніяких інтимних відносин, але тим не менш, сліз і нервів було достатньо», - висловилася Квіткова.

Раніше в своєму Instagram звернулася до шанувальників, і особливо до жінок, бути добрішими і розсудливішими. Дівчина зізналася, що отримує багато хейта, зауважень і критики через те, як виховує свою дитину.

За словами Квіткової, те, що проходять дівчата, виношуючи і народжуючи дітей, має їх об'єднувати, а не навпаки породжувати розбрат. Блогерка звернулася до своїх фоловерів з проханням не порівнювати своїх дітей з чужими.

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