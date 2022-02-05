Співачка Олександра Зарицька з групи KAZKA, яка схудла на 35 кг, показала фігуру в піджаку і сукні.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною українською співачкою та солісткою гурту KAZKA. Зірка нещодавно зізналася в інтерв'ю Славі Дьоміну, що скинула 35 кг.А після повернення в Україну з Барселони артистка показала, як сходила UFW, поділившись в Instagram.

На фото Зарицька була в піджаку і сукні. Зірка взялася рукою за талію, позуючи перед фотографом.

"Якщо вливатися в бурхливий і активний перебіг роботи-то тільки так! Сяючи))) безмежно радію і пишаюся тобою, подруга Ельвіра, вчора був неймовірний показ) і на мені твір мистецтва, що живе своїм життям)) і змінює колір в залежності від настрою власниці писи. Напишіть як вам образ, і взагалі буваєте на Ufw?", - написавши Олександра.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Образ крутий. І сама як завжди, неймовірна"," просто красуня", "шикарна", "Струняшка", "Саша, засліпила своїм образом всіх", " як ви добре схудли! Умничка! Наряд вам йде!".

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