Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной украинской певицей и солисткой группы KAZKA. Звезда недавно призналась в интервью Славе Демину, что сбросила 35 кг. А после возращения в Украину из Барселоны артистка показала, как сходила UFW, поделившись в Инстаграм.
На фото Зарицкая была в пиджаке и платье. Звезда взялась рукой за талию, позируя перед фотографом.
"Если вливаться в бурное и активное течение работы – то только так! Сияя))) безгранично радуюсь и горжусь тобой, подруга Эльвира, вчера был невероятный показ) и на мне произведение искусства, живущее своей жизнью)) и меняющее цвет в зависимости от настроения обладательницы ПыСы. Напишите как вам образ, и вообще бываете на Ufw?", - написала Александра.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Образ крутой. И сама как всегда, невероятная", "Просто красотка", "Шикарная", "Стройняшка", "Саша, ослепила своим образом всех", "Как вы хорошо похудели! Умничка! Наряд вам идет!".
Напомним, Зарицкая из KAZKA после похудения похвасталась безупречной фигурой в облегающем платье
А еще Politeka сообщала, что похудевшая солистка KAZKA Зарицкая рассказала о своих впечатляющих заработках
Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA решила высказаться о громком скандале "НеАнгелов"