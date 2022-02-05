Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ответила на личные вопросы и рассказала о своем заработке.

Как пишет Politeka.net, исполнительница после своего участия в танцевально шоу продолжает активно развиваться и интриговать разными кадрами из отдыха. Успела Александра Зарицкая также дать интервью телеведущему Славе Демину.

Как и ожидалось, не обошлось на прогулке без личных вопросов, ответы на котороые интересуют поклонников больше всего. В часности, Зарицкая рассказала о самом крупном своем заработке.

Так, Демин спросил у Александры, сколько максимально она могла зарабатывать за месяц.

Певица ответила: «Может, где-то десять тысяч долларов. Не знаю точно, может и больше».

Комментарии от пользователей не заставили ждать: "Саш, скинь сотку на карту" - с юмором подметили в сети.

Певица не стала утаивать сумму, ответив приблизительно. Как можно понять, в интервью девушка успела рассказать довольно много личного.

Также Александра поделилась серией фотографий, на которых позировала на фоне достопримечательностей испанского города. Для прогулки по Барселоне Зарицкая выбрала нежно-зеленую водолазку, кожаную куртку и черную кепку.

Поклонники артистки и ее группы не смогли проигнорировать этот пост. Некоторые обратили внимание на то, какой похудевшей выглядит певица.

Напомним, Зарицкая из KAZKA заинтриговала зрителей "Голосу країни", кого вернут на проект.

Как сообщала Politeka, Сумская, Зарицкая и другие отреагировали на признание Осадчей.

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая за пределами Украины поделилась откровением.