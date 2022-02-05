Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський показав, як проводить час з сім'єю на ковзанці в Києві, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - успішний український шеф-кухар, а також суддя шоу "Майстер Шеф". Зірка не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

В цей раз Ярославський показав, як проводить час з сім'єю. На кадрах Володимир був з сестрою та її дітьми. Все сімейство каталося на ковзанці в Києві.

"Щастя

Разом з родиною

Просто і без зайвих слів", - написав зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Точно", " який же ви крутий у всьому!!!!", "Дуже зворушливо, душевно і тепло. Чудові фотографії та відео...", "Той випадок коли Малій на дядька більше схожий, ніж на тата. Нехай дітки ростуть здоровими і щасливими", "які ви Класні", "ви такі милі", "Так здорово що є пристосування і для маленьких".

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