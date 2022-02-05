Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - успішний український шеф-кухар, а також суддя шоу "Майстер Шеф". Зірка не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
В цей раз Ярославський показав, як проводить час з сім'єю. На кадрах Володимир був з сестрою та її дітьми. Все сімейство каталося на ковзанці в Києві.
"Щастя
Разом з родиною
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Просто і без зайвих слів", - написав зірка під кадрами.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Точно", " який же ви крутий у всьому!!!!", "Дуже зворушливо, душевно і тепло. Чудові фотографії та відео...", "Той випадок коли Малій на дядька більше схожий, ніж на тата. Нехай дітки ростуть здоровими і щасливими", "які ви Класні", "ви такі милі", "Так здорово що є пристосування і для маленьких".
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