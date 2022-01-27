Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую подозревают в романе, ведь оба часто появляются вместе не только на съемках, передает Politeka.net. В Сети постоянно обсуждают возможные отношения двух талантливых телезвезд.
Однако несмотря на все слухи, Владимир Ярославский неожиданно появился в компании другой - Элеоноры Барановой. Последняя победила на проекте "МастерШеф.Профессионалы"-3. После победы она начала работать вместе с судьей проекта Владимиром Ярославским в его ресторане.
В новых сторис Владимир Ярославский показал, чем они решили заняться.
"Как оказалось, Эля не умеет кататься на коньках, поэтому я ее сегодня учу и держу за руку", - рассказал судья проекта.
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"А я забор держу", - добавила Баранова с улыбкой.
Позже Владимир Ярославский показал, как девушка катается по льду держась за специальное приспособление в форме мультяшного персонажа Миньона.
"Вот это да! Эля с Миньонами", - смеясь, произнес Владимир Ярославский.
Ранее сообщалось, судья "Мастер Шеф" Ярославский устал и сдался
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