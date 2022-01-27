Судью популярного телепроекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского подозревают в романе со своей коллегой Ольгой Мартыновской, в компании которой он часто появляется, однако в этот раз повар засветился с другой.

Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую подозревают в романе, ведь оба часто появляются вместе не только на съемках, передает Politeka.net. В Сети постоянно обсуждают возможные отношения двух талантливых телезвезд.

Однако несмотря на все слухи, Владимир Ярославский неожиданно появился в компании другой - Элеоноры Барановой. Последняя победила на проекте "МастерШеф.Профессионалы"-3. После победы она начала работать вместе с судьей проекта Владимиром Ярославским в его ресторане.

В новых сторис Владимир Ярославский показал, чем они решили заняться.

"Как оказалось, Эля не умеет кататься на коньках, поэтому я ее сегодня учу и держу за руку", - рассказал судья проекта.

"А я забор держу", - добавила Баранова с улыбкой.

Позже Владимир Ярославский показал, как девушка катается по льду держась за специальное приспособление в форме мультяшного персонажа Миньона.

"Вот это да! Эля с Миньонами", - смеясь, произнес Владимир Ярославский.

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