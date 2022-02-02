Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую часто обсуждают в социальных сетях, приписывая им романтические отношениях, так как они вместе часто появляются не только на съемках, передает Politeka.net. Сама Ольга и Владимир никак не комментируют подобные сплетни, игнорируя любые замечания в Инстаграм.

Пока в сети все еще обсуждают, что Владимир и Ольга не просто коллеги по кулинарному проекту, они на фоне слухов даже выпустили совместную книгу рецептов.

Владимир решил перед началом отпуска показать, как встречает утро правильно с вкусным завтраком. Причем, как можно заметить, приготовил он его для двоих.

«Вот что для меня романтический завтрак. Результат! Еще добавил авокадо и под классическую музыку», - пишет под кадрами повар.

Ранее Ольга Мартыновская рассказала, что в Украине еду в рестораны чаще всего привозят поставщики. Во Франции, где она работала, выбором продуктов, всегда занимается шеф-повар. Речь идет о свежих продуктах, которые они сами выбирали в магазинах или на базарах.

Во время покупок Мартыновская увидела огромный рекламный плакат с Ярославским, мимо которого не смогла пройти.

Как известно, парочке давно приписывают роман, но они эти слухи, как не подтверждают, так и не опровергают. Необычное публичное обращение к коллеге вновь запутало поклонников шоу.

Напомним, что Мартыновская поймала любимицу Хименеса-Браво на «воровстве»: фото.

Как сообщала Politeka, Мартыновская засветилась в объятиях известного красавца, и это не Ярославский: «Сильно повезло».

Также Politeka писала, что Ярославский на фоне слухов о романе с Мартыновской развлекается с победительницей "Мастер Шеф. Профессионалы".