Як пише Politeka.net, 18-річна Махати - дочка актриси Олени Кравець з "Квартал 95". Дівчина вже три роки знімає квартиру з подружкою, живучи окремо від зіркових батьків. Такий варіант запропонувала сама мама, адже після народження двійнят в будинку стало тісно. Маша любить танці, а також нещодавно почала активно займатися своїм блогом в соціальній мережі Instagram. Так красуня ділиться своїм умінням рухатися під музику, а також показує кадри зі звичайного життя.
На новому сторіс Маша показала, як виглядає з розпущеним волоссям. Дочка Кравець зробила селфі, демонструючи свій стильний образ у футболці і шкіряних штанях.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, адже в сторіс Instagram, де Маша залишила свій знімок, немає подібних інструментів для взаємодії.
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