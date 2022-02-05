Как пишет Politeka.net, 18-летняя Маша - дочь актрисы Елены Кравец из "Квартал 95". Девушка уже три года снимает квартиру с подружкой, живя отдельно от звездных родителей. Такой вариант предложила сама мама, ведь после рождения двойняшек в доме стало тесно. Маша любит танцы, а также недавно начала активно заниматься своим блогом в социальной сети Инстаграм. Так красотка делится своим умением двигаться под музыку, а также показывает кадры из обычной жизни.
На новом сторис Маша показала, как выглядит с распущенными волосами. Дочь Кравец сделала селфи, демонстрируя свой стильный образ в футболке и кожаных штанах.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, где Маша оставила свой снимок, нет подобных инструментов для взаимодействия.
Напомним, 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит в обычной жизни
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