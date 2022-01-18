Как пишет Politeka.net, 45-летняя артистка Елена Кравец вместе со своей старшей дочкой Марией пришла на допремьерный показ сериала «Дикие» производства студии «Квартал 95». В главных ролях снялись Эльдар Кабиров, Дарья Петрожицкая и Руслан Ханумак. Последний выступает режиссером и одним из сценаристов сериала.
Елена Кравец с Машей позировали перед камерами вместе с актерами и создателями сериала.
«Звезды вечера и их преданные фанаты в лице меня и моей @maarriill», - подписала кадры звезда «Квартала 95».
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Маша Кравец пришла на показ фильма в брючном костюме оверсайз, а вот ее зездная мама отдала предпочтение платью.
Как известно, Маша Кравец уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама попросила дочь съехать, ведь после рождения двойняшек в доме оказалось мало места.
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