Украинская актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 45-летняя артистка Елена Кравец вместе со своей старшей дочкой Марией пришла на допремьерный показ сериала «Дикие» производства студии «Квартал 95». В главных ролях снялись Эльдар Кабиров, Дарья Петрожицкая и Руслан Ханумак. Последний выступает режиссером и одним из сценаристов сериала.

Елена Кравец с Машей позировали перед камерами вместе с актерами и создателями сериала.

«Звезды вечера и их преданные фанаты в лице меня и моей @maarriill», - подписала кадры звезда «Квартала 95».

Маша Кравец пришла на показ фильма в брючном костюме оверсайз, а вот ее зездная мама отдала предпочтение платью.

Как известно, Маша Кравец уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама попросила дочь съехать, ведь после рождения двойняшек в доме оказалось мало места.

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