Стали відомі імена трійки членів журі танцювального проекту "Танці. World of dance", який скоро стартує на українському телебаченні.

Як пише Politeka.net, подробиці з'явилися на сторінці проекту в Instagram. Стало відомо, що запуском шоу займеться телеканал СТБ, а прем'єра відбудеться вже цієї весни.

Учасників оцінюватимуть троє членів журі. Першим виявився Макс Чмерковський - знаменитий хореограф українського походження, який побудував кар'єру в США. Раніше він був суддею американського шоу Dancing With The Stars, а в минулому сезоні – українських "Танців з зірками".

Другим членом журі став український хореограф постановник, колишній учасник "Танців з зірками" і суддя "Україна має талант" Євген Кот.

Ще однією суддею стала хореограф і суддя проекту "Танцюють всі" Тетяна Денисова, яка також ставила номери для проектів "Х-фактор" та "Україна має талант".

Ведучою нового шоу буде дружина Євгенія Кота, семиразова чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренер Наталя Татаринцева.

"Прем'єра шоу "Танці. World of Dance" в ефірі СТБ відбудеться цієї весни!",- нагадали в пості.

Українці бурхливо відреагували на цю новину.

"Класний склад журі", "тільки не Денисова, знайшли кого покликати», "Супер, дуже класно", "Денисова? Ви чесно?", "Гідний вибір", "класний підбір суддів!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Чмерковський з "Танців з зірками" показав непідробні емоції на відпочинку з сином.

Як повідомляла Politeka, Чмерковський з "Танців з зірками" показав, як підріс його син.

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський розчулив кадром зі своїм сином.