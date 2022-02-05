Як повідомляє Politeka.net, шоу набирає обертів і продовжує прощатися з учасниками, які до цього встигли виділитися в інших сезонах.

Цього разу проект покинув Дмитро Шевченко, який запам'ятався глядачам сезону "МайстерШеф. Професіонали" як Шева Дімарик. Дмитро уявляв себе як кухаря-універсала, який більше 10 років працює в невеликих кафе і захоплюється репом.

У цьому епізоді Дмитро гірше за всіх впорався з конкурсом чорних фартухів і був змушений покинути проект.

Українці бурхливо відреагували на такий розвиток подій. Причому думки щодо вильоту Шеви розділилися: одні вважають, що це було закономірно, а інші засмучені тим, що більше не побачать цього учасника на проекті.

"Сталося", "Шкода. Удачі йому в майбутньому", "очікувано і заслужено, повинен був піти ще в першому випуску", "Справедливо, він не кулінар", "не знаю, але особисто мене не порадувало, що Шева пішов! Він простий хлопчина, добре працює в команді!", "Заслужено і було очевидно", "зовсім не шкода. Все заслужено", "що ти Димарик не такий вже й професіонал( ще навіть половина аматорів не загубилися, а ти вже пішов! Одне питання!? Що ти робив на профіках і як взагалі ти в 20_ку потрапив?", "Блін, дуже шкода, без нього буде нудно", - пишуть люди.

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