Слава Камінська з "НеАнгелів" вирішила відправитися на Відпочинок з дітьми і зацікавила кадрами в басейні.

Як пише Politeka.net, співачка Слава Камінська після оригінальної зміни іміджу і появи на зйомках світського шоу не стала сидіти вдома. Цього разу артистка вирішила розважитися з дітьми на курорті.

Після розлучення виконавиця досить часто відлітає з дітьми на відпочинок, щоб розбавити будні і провести час з користю для себе і Лаури з Леоном. В цей раз Слава показала їх розваги в басейні.

"Піонерський наш загін 🤪 юні любителі лазні 😆 субота вдалася 🥳 Чи Любите ви лазню, як люблю її я ?)))» - писати Камінська під кардами.

У мережі відреагували:

"О да🧡;"треба ,щоб були втрьох" прик прикольні😂; дітки-цукерки!❤ ; Персики❤️; зайчики які😍❤️; дуже Леон на свекруху схожий🥰; Щоп'ятниці; це найголовніше, щоб дітки були по-справжньому щасливі!🥰 ; добре, що вам так весело; радує око"»

Раніше в стильному чорному костюмі і в оновленому іміджі зірка вирішила з'явитися на зйомках шоу з Катею Осадчою. Однак далеко не всі оцінили помітні зміни в образі Камінської.

"Що тільки Каті Я не розповіла ... 🤣 але все чесно❤️ Елечка, вітаю тебе з черговим вогнем❤️ Рада Рада тебе носити, підтримувати і взагалі бути поруч😘 @kosadcha @gasanova_elvira" - пише під кадрами Камінська.

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