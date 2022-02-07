Слава Каминская из "НеАнгелов" решила отправиться на отдых с детьми и заинтересовала кадрами в бассейне.

Как пишет Politeka.net, певица Слава Каминская после оригинальной смены имиджа и появления на съемках светского шоу не стала сидеть дома. В этот раз артистка решила развлечься с детьми на курорте.

После развода исполнительница довольно часто улетает с детьми на отдых, чтобы разбавить будни и провести время с пользой для себя и Лауры с Леоном. В этот раз Слава показала их развлечения в бассейне.

«Пионерский наш отряд 🤪 Юные любители бани 😆 Суббота удалась 🥳 Любите ли вы баню , как люблю ее я ?)))» - пишет Каминская под кардами.

В сети отреагировали:

«О да🧡; "Надо ,чтоб были втроем"😂😂😂👏Прикольные 😂; Детки-конфетки!❤; Персики❤️; Зайки какие😍❤️; Очень Леон на свекровь похож🥰; Каждую пятницу; Это самое главное, чтобы детки были по-настоящему счастливы!🥰; хорошо, что вам так весело; радует глаз».

Ранее в стильном черном костюме и в обновленном имидже звезда решила появиться на съемках шоу с Катей Осадчей. Однако далеко не все оценили заметные перемены в образе Каминской.

«Что только Кате я не рассказала… 🤣 Но всё честно❤️ Элечка, поздравляю тебя с очередным огнём❤️‍🔥 Рада тебя носить, поддерживать и вообще быть рядом😘 @kosadcha @gasanova_elvira» - пишет под кадрами Каминская.

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