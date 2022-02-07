Дружина відомого українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина, дозволила зазирнути, як проходить її ранковий ритуал.

35-річна дружина Володимира Остапчука ретельно стежить за зовнішністю, і вирішила розкрити одні зі своїх ранкових ритуалів, передає Politeka.net.

Примітно, що раніше зірка Мережі зізнавалася, що витрачає в місяць 50-60 тисяч гривень на догляд за собою. Іноді ця сума менше, іноді - більше, в залежності, що вона купувала і так далі.

Одного разу Христина Остапчук зізналася, що насолоджується своєю зовнішністю і вважає себе набагато красивіше і доглянутіше, ніж в юному віці. За словами дівчини, в 20 років вона яскраво фарбувалася, але зараз - насолоджується собою натуральною.

Зірка мережі використовує сироватки і керма, в результаті шкіра придбала здоровий блиск, а також відвідує косметологів.

У новому пості зірка показала на чотирьох фото, як починає свій ранок - перш за все, це стакан води, а потім красуня нанесла собі маску і поклала патчі під очі.

"8:39 доброго ранку", - написала зірка Мережі, яка позувала біля дзеркала в милій піжамі з квіточками.

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