44-річна Камалія зробила свіжий пост у себе в Instagram, поділившись фрагментом відео, записаним її фанатами під час одного з концертів, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
На кадрах, незважаючи на дощ, Камалія співала один зі своїх хітів "Танцюю" під оплески натовпу.
У підписі артистка зізналася, що скучила за цим драйвом, гастролями і щирими емоціями вдячних фанатів.
"Як же я вже хочу в тур! Коли ця корона нас мучити припинить?!!!!!!! Так, і вибачте за неякісний звук, так як він знятий моїми шанувальниками на телефон", - підписала кадри співачка.
"Камалія, ти просто супер, бережи себе❤️🔥 👏"; "Це точно, коли ця корона зникне. Дістала всіх", - погодилися з нею користувачі.
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Зазначимо, останні кілька тижнів Камалія боролася з серйозною недугою. Лікарі поставили діагноз "флурона" - так зараз називають "суміш" коронавірусу і грипу. Артистка багато часу провела в лікарні, де їй робили крапельниці та інгаляції. Однак, наслідків у вигляді двосторонньої пневмонії і гаймориту не вдалося уникнути.
Проте, Камалія заявила, що найближчим часом хоче повернутися до роботи, незважаючи на те, що ще не до кінця одужала.
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