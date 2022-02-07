Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України через її заміжжя за пакистанським мільярдером Мохмаммадом Захуром, розкрила, про що зараз мріє після тижнів хвороби.

44-річна Камалія зробила свіжий пост у себе в Instagram, поділившись фрагментом відео, записаним її фанатами під час одного з концертів, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах, незважаючи на дощ, Камалія співала один зі своїх хітів "Танцюю" під оплески натовпу.

У підписі артистка зізналася, що скучила за цим драйвом, гастролями і щирими емоціями вдячних фанатів.

"Як же я вже хочу в тур! Коли ця корона нас мучити припинить?!!!!!!! Так, і вибачте за неякісний звук, так як він знятий моїми шанувальниками на телефон", - підписала кадри співачка.

"Камалія, ти просто супер, бережи себе❤️🔥 👏"; "Це точно, коли ця корона зникне. Дістала всіх", - погодилися з нею користувачі.

Зазначимо, останні кілька тижнів Камалія боролася з серйозною недугою. Лікарі поставили діагноз "флурона" - так зараз називають "суміш" коронавірусу і грипу. Артистка багато часу провела в лікарні, де їй робили крапельниці та інгаляції. Однак, наслідків у вигляді двосторонньої пневмонії і гаймориту не вдалося уникнути.

Проте, Камалія заявила, що найближчим часом хоче повернутися до роботи, незважаючи на те, що ще не до кінця одужала.

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