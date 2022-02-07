Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины из-за ее замужества за пакистанским миллиардером Мохмаммадом Захуром, раскрыла, о чем сейчас мечтает после недель болезни.

44-летняя Камалия сделала свежий пост у себя в Инстаграм, поделившись фрагментом видео, записанным ее фанатами во время одного из концертов, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах, несмотря на дождь, Камалия пела один из своих хитов "Танцюю" под аплодисменты толпы.

В подписи артистка призналась, что соскучилась за этим драйвом, гастролями и искренними эмоциями благодарных фанатов.

"Как же я уже хочу в тур! Когда эта корона нас мучать прекратит?!!!!!!! Да, и простите за некачественный звук, так как он снят моими поклонниками на телефон", - подписала кадры певица.

"Камалия, ты просто супер, береги себя ❤️🔥👏"; "Это точно, когда эта корона исчезнет. Достала всех", - согласились с ней пользователи.

Отметим, последние несколько недель Камалия боролась с серьезным недугом. Врачи поставили диагноз "флурона" - так сейчас называют "смесь" коронавируса и гриппа. Артистка много времени провела в больнице, где ей делали капельницы и ингаляции. Однако, последствий в виде двухсторонней пневмонии и гайморита не удалось избежать.

Тем не менее, Камалия заявила, что в ближайшее время хочет вернуться к работе, несмотря на то, что еще не до конца поправилась.

Напомним, Камалия похвасталась своим достижением: "Даже не ожидала такого"

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