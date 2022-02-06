Як повідомляє Politeka.net, в сторіс у своєму Instagram 16-річна дочка популярної артистки Олі Полякової вирішила показати в маленькому чорному купальнику, як виглядає на відпочинку. Причому дівчина не посоромилася вибрати досить провокативний образ.
Справа в тому, що Махати вибрала занадто маленький бікіні, ледь приховував зайве. Проте, дівчині подобається привертати увагу всілякими способами, щоб стати ще популярнішим. Вона не звертає увагу на критику, тому продовжує хвалитися різними образами.
У чорному купальнику дівчина вирішила показати фігуру прямо в туалеті, а в червоному – вже перед прогулянкою на пляж.
Раньше Маша Полякова без сорому показала фігуру в новому червоному купальнику. 16-річна дівчина записала сторіс з вбиральні в розкішному номері.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Камінська з "НеАнгелів" перетворилася на копію Білик після зміни іміджу: "Слава, з вилицями перебір"
Ілона Гвоздьова пояснила свою втечу з дому: "Після 13 років спільного життя..."
Екс-ВІА Гра Мейхер в маленькому сарафані показала, як треба спокушати на природі: "Надя, це неможливо..."
Потонулу на Водохреща жінку знайшли, моторошні кадри: "тіло було в 150 метрах від..."
Також Полякова-молодша показала шанувальникам розкішний вид з вікна на відпочинку.
"Який же це кайф", - сказала дочка Олі Полякової.
Маша Полякова вирушила на відпочинок і запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона полетіла. Однак поки інформацію про своє місце перебування дівчина не розсекретила.
Раніше Politeka повідомляла, що дочка Полякової наробила шуму, кардинально змінивши зовнішність:"їй же потрібно виділятися".
Нагадаємо, що Полякова і Дорофєєва " зчепилися "на Голосі країни через 17-річну школярку:"я не здамся без бою".
Також Politeka писала, що 16-річна дочка Полякової насмішила українців, пожартувавши над мамою: "а я говорила...".