16-річна дочка відомої артистки Олі Полякової Маша зовсім не соромиться хвалитися фігурою в маленьких купальниках.

Як повідомляє Politeka.net, в сторіс у своєму Instagram 16-річна дочка популярної артистки Олі Полякової вирішила показати в маленькому чорному купальнику, як виглядає на відпочинку. Причому дівчина не посоромилася вибрати досить провокативний образ.

Справа в тому, що Махати вибрала занадто маленький бікіні, ледь приховував зайве. Проте, дівчині подобається привертати увагу всілякими способами, щоб стати ще популярнішим. Вона не звертає увагу на критику, тому продовжує хвалитися різними образами.

У чорному купальнику дівчина вирішила показати фігуру прямо в туалеті, а в червоному – вже перед прогулянкою на пляж.

Раньше Маша Полякова без сорому показала фігуру в новому червоному купальнику. 16-річна дівчина записала сторіс з вбиральні в розкішному номері.

Також Полякова-молодша показала шанувальникам розкішний вид з вікна на відпочинку.

"Який же це кайф", - сказала дочка Олі Полякової.

Маша Полякова вирушила на відпочинок і запропонувала шанувальникам вгадати, куди вона полетіла. Однак поки інформацію про своє місце перебування дівчина не розсекретила.

Раніше Politeka повідомляла, що дочка Полякової наробила шуму, кардинально змінивши зовнішність:"їй же потрібно виділятися".

Нагадаємо, що Полякова і Дорофєєва " зчепилися "на Голосі країни через 17-річну школярку:"я не здамся без бою".

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