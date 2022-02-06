У новому пості на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram поділилися яскравими фото з "барменом" Євгеном Гашенком. Актор часто грає парубчину за стійкою біля бару, передає Politeka.net.
"Цей день повинен точно колись стати офіційним святом в календарі - День бармена!😎 Адже це не просто людина, яка майстерно вміє розливати алкоголь по келихах. Але ще й лікар душ, який терпляче вислухає все про ваші проблеми і переживання😏 принаймні в серіалах і номерах від "Дизель Студіо" бармени саме такі. А ще вони дуже гуморні😁", - йдеться в описі.
Також на кадрах засвітилися актори "Дизель шоу" Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Маруся Грицук та Олександр Бережок.
Користувачі висловили свою думку в коментарях:
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"Тоді я йду до ваших барменів😂"; "❤️🔥точно-точно❤️👏 🔥"; "Спасибі вам велике за веселощі, радість і гарний настрій!!! Це велика робота! Дуже вдячний, від щирого серця!!!".
Зазначимо, 40-річний Євген Гашенко давно знайомий з іншими зірками "Дизель шоу". У 2000 році разом з Єгором Крутоголовим (художній керівник проекту) та Михайлом Шинкаренком створив команду КВК «Дизель». А в 2015 році став регулярно з'являтися на сцені "Дизель шоу", яке щойно з'явилося на ТБ.
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