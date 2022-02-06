38-річна Осадча опублікувала свіже фото в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала на борту літака, передає Politeka.net.
Куди саме летить, зірка не уточнила, зате заінтригувала питанням:
"Що мене змусить встати в неділю вранці і сісти в літак? 😅".
Осадча з хвостиком позувала на фото в білій в'язаній кофті, з мінімумом косметики на обличчі. Вона обдарувала шанувальників легкою посмішкою. Її чоловіка, шоумена Юрія Горубнова, при цьому, на фото не видно.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Пішла з життя неповторна актриса кіно: "Не змогла винести втрату коханого"
Камінська з "НеАнгелів" перетворилася на копію Білик після зміни іміджу: "Слава, з вилицями перебір"
Спека накриє Україну з новою силою, з'явився прогноз на літо: "Червень буде відрізнятися..."
50-річний Ектор Хіменес-Браво нарешті показав свою таємну кохану: "Доброї ночі"
Кілька днів тому пара відзначила п'яту річницю свого весілля. Осадча показала в соцмережі романтичне фото з 51-річним чоловіком, який схилився до неї, щоб поцілувати в плече.
"Сьогодні наш спільний маленький ювілей - п'ять років нашому шлюбу. Юрій Горбунов, спасибі, що ти у мене є, за п'ять років ми багато встигли :). Спасибі за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за всі наші пригоди, далі ще більше! А все інше скажу особисто ❤️", - йдеться в підписі.
Додамо, Осадча з чоловіком та дітьми (молодшому з яких всього п'ять місяців), провели свою новорічну відпустку на острові Пхукет в Таїланді.
Залишається інтригою, куди ведуча зібралася цього разу.
Нагадаємо, Катя Осадча в сукні з ефектним розрізом заблистала біля дзеркала в гримерці
Також Politeka повідомляла, Юрій Горбунов публічно звернувся до своєї дружини Осадчої: "за наші будні..."
А ще Politeka писала, що Осадча рвонула в Карпати з Огневич, з'явилися кадри відвертої розмови