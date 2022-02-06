38-річна Осадча опублікувала свіже фото в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала на борту літака, передає Politeka.net.

Куди саме летить, зірка не уточнила, зате заінтригувала питанням:

"Що мене змусить встати в неділю вранці і сісти в літак? 😅".

Осадча з хвостиком позувала на фото в білій в'язаній кофті, з мінімумом косметики на обличчі. Вона обдарувала шанувальників легкою посмішкою. Її чоловіка, шоумена Юрія Горубнова, при цьому, на фото не видно.

Кілька днів тому пара відзначила п'яту річницю свого весілля. Осадча показала в соцмережі романтичне фото з 51-річним чоловіком, який схилився до неї, щоб поцілувати в плече.

"Сьогодні наш спільний маленький ювілей - п'ять років нашому шлюбу. Юрій Горбунов, спасибі, що ти у мене є, за п'ять років ми багато встигли :). Спасибі за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за всі наші пригоди, далі ще більше! А все інше скажу особисто ❤️", - йдеться в підписі.

Додамо, Осадча з чоловіком та дітьми (молодшому з яких всього п'ять місяців), провели свою новорічну відпустку на острові Пхукет в Таїланді.

Залишається інтригою, куди ведуча зібралася цього разу.

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