Російська співачка Алла Пугачова в безглуздій хутряній шапці і шубці викликала бурхливе обговорення в мережі.

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій родині Алли Пугачової, з'явилося відео, зроблене, в сутдії відомого російського кутюр'є Ігоря Гуляєва (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

На кадрах Примадонна похвалилася обновками. Вона приміряла хутряну шубку зеленого кольору і вогненно-руду шапку. Свій такий незвичайний образ Пугачова з'єднала з позолоченим ланцюгом, маленькою сумочкою і сонцезахисними окулярами.

"Як вам запропонований образ?...Зараз почнуть говорити, що він з нею творить? А що він творить, по-моєму, чарівно", - сказала Алла Борисівна.

"А ми хуліганимо", - вигукнув дизайнер.

Шанувальники були захоплені тим, як виглядає зірка в 72 роки.

"Не впізнала нашу примадонннну",

"Їй таке завжди йшло! Пугачова вогонь",

"Навіть з бантиком прикольно",

" Пугачиху обожнюю, класна тітка",

"Алла Борисівна, руді кучері Вам завжди до лиця! І шубка дуже йде такою красивою, стильною жінці",

" Вчень класний стиль! Життєстверджуючий ! ❤️ Набагато сумніше виглядає, коли одягаються в сіре і чорне ,як мінімум діти це зчитують як: Стрес, Стрес, Стрес", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Галкін одним фото дав зрозуміти, що відчуває до Пугачової насправді: "багато вам заздрять...".

Як повідомляла Politeka, Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося".

Також Politeka писала, що Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "мене люблять будь-яку...".