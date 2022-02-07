Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій родині Алли Пугачової, з'явилося відео, зроблене, в сутдії відомого російського кутюр'є Ігоря Гуляєва (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
На кадрах Примадонна похвалилася обновками. Вона приміряла хутряну шубку зеленого кольору і вогненно-руду шапку. Свій такий незвичайний образ Пугачова з'єднала з позолоченим ланцюгом, маленькою сумочкою і сонцезахисними окулярами.
"Як вам запропонований образ?...Зараз почнуть говорити, що він з нею творить? А що він творить, по-моєму, чарівно", - сказала Алла Борисівна.
"А ми хуліганимо", - вигукнув дизайнер.
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Шанувальники були захоплені тим, як виглядає зірка в 72 роки.
"Не впізнала нашу примадонннну",
"Їй таке завжди йшло! Пугачова вогонь",
"Навіть з бантиком прикольно",
" Пугачиху обожнюю, класна тітка",
"Алла Борисівна, руді кучері Вам завжди до лиця! І шубка дуже йде такою красивою, стильною жінці",
" Вчень класний стиль! Життєстверджуючий ! ❤️ Набагато сумніше виглядає, коли одягаються в сіре і чорне ,як мінімум діти це зчитують як: Стрес, Стрес, Стрес", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Галкін одним фото дав зрозуміти, що відчуває до Пугачової насправді: "багато вам заздрять...".
Як повідомляла Politeka, Зарослий Галкін показав деталі інтер'єру замку, в якому живе з Пугачовою: "Мальдівам і не снилося".
Також Politeka писала, що Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "мене люблять будь-яку...".