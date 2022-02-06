Як передає Politeka.net, Злата Огневич є популярною співачкою. Нещодавно вона брала участь в реаліті-шоу "Холостячка", де чоловіки боролися за її серце. Зараз співачка повернулася з відпочинку в Африці, і відразу засвітилася на заходах і зйомках, на своїй сторінці в Instagram Огневич показала себе в розкішному образі-плаття з розрізом до стегна.

"Вриваюся в цю неділю! Попереду - дуже насичений період: зйомки в топовому проекті країни, концерти та студійна робота! А ще гастролі", - розповіла Злата Огневич.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Де мої 17 років", "Красуня, пали", "Прекрасна новина", "Класна", "Красуня", "Чарівної краси дівчисько", "Злата ти сяєш як тисячі планет і зірок", "Шикарна", "Тільки приємних емоцій...", "Така класна", "Найкрасивіша дівчина", "Златуня, яка ж ти красива", "Запалюй танцпол", "Красива дівчина ти, Златочка! Щастя і любові тобі!".

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