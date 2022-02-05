Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая в прошлом году стала главной героиней шоу "Холостячка". Артистке не удалось построить отношения с победителем проекта Андреем Задворным, зато подружилась с другим участником - Максом Тарапатой. Не забывает Огневич и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о гештальте, который удалось закрыть.
"Сегодня ночью ( и немного утром ) я закрыла очень давний гештальт длинною в …. 20 лет. И плакала… Сначала— от нахлынувших воспоминаний и жалости к себе, потом— от счастья и всепрощающего, очень благодатного чувства и простила искренне, полностью осознав мотивы другого человека! Я Почувствовала дикое облегчение, освобождение от балласта, который уже давно устала нести, но вот всё никак не решалась выбросить. И что самое здесь волнующее— то давнее событие очень повлияло на мою дальнейшую жизнь в самых разных проявлениях.
Все наши незакрытые истории с годами превращаются в опасный и токсичный яд Страшно даже писать подобное, но уж как есть.
Поэтому так ВАЖНО и нужно истории эти прорабатывать: самому или же с теми, кто принимал в них участие. Тут масса вариантов. Мне понадобилась именно вторая сторона для завершения такого длинного, давнего процесса.
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Просто случился момент, просто— вовремя. Видимо, мы обе были к этому готовы", - написала Огневич.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я читаю и плачу с тобой . Я рада твоим шагам навстречу к себе", "Мудро и красиво. Спасибо за открытость", "Это слезы скорее от осознания одиночества.Людей вокруг много-а ты один....".
Напомним, экс-"холостячка" Огневич в красном мини поделилась полезным советом для модниц
Также Politeka сообщала, что Задворный после разрыва с Огневич раскрыл, чем руководствуется в жизни
А еще Politeka писала, что отвергнутого "Холостячкой" Огневич Тарапату засекли в компании загадочной брюнетки