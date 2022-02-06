Как передает Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей. Недавно она принимала участие в реалити-шоу "Холостячка", где мужчины боролись за её сердце. Сейчас певица вернулась с отдыха в Африке, и сразу засветилась на мероприятиях и съемках, На своей странице в Инстаграм Огневич показала себя в роскошном образе - платье с разрезом до бедра.

"Врываюсь в это воскресенье! Впереди — очень насыщенный период: съёмки в топовом проекте страны, концерты и студийная работа! А ещё гастроли", — рассказала Злата Огневич.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Где мои 17 лет", "Красотка, жги", "Прекрасная новость", "Классная", "Красотка", "Волшебной красоты девчонка", "Злата ты сияешь как тысячи планет и звёзд", "Шикарная", "Только приятных эмоций...", "Такая классная", "Самая красивая девушка", "Златуня, какая же ты красивая", "Зажигай танцпол", "Красивая девчонка ты, Златочка! Счастья и любви тебе!".

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