Незмінний ведучий проектів про кохання "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник розбурхав публіку несподіваним закликом.

Так, 38-річний Решетник опублікував свіже фото у себе в Instagram, на якому постав у центрі Києва, передає Politeka.net.

Григорій був в одному піджаку, без верхнього одягу.

"Любіть Україну всім серцем своїм🇺 🇺🇦. Григорій Решетник ваш✅", - звернувся він до співвітчизників, процитувавши перший рядок одного з віршів поета Володимира Сосюри.

Вираз обличчя при цьому у ведучого було вкрай серйозним.

"І вічні ми будемо з нею)❤️"; "...Вишневу свою Україну 🌿"; "любимо і Україну, і кращого Гришу Решетника❤️"; "відмінний лук🔥", - коментують в Мережі.

Швидше за все, на новому фото зображений один з моментів підготовки до прем'єри 12-го сезону "Холостяка", що повинна відбутися вже 4 березня.

Раньше Решетник показував відео, як змушений брати участь у зйомках при шестиградусному морозі в неналежних для такого холоду кросівках.

"Все це для вас!", - чого не зробиш жля глядачів, який чекають на прем'єру "Холостяка".

Додамо, головним героєм нового сезону став 32-річний Алекс Топольський, бізнесмен із США, який народився і виріс у Львові. Зараз "Холостяк" живе в Майамі і займається нерухомістю, однак, для повного щастя йому не вистачає вірної супутниці.

Нагадаємо, у новому сезоні "Холостяка" правила зміняться, з'явилися подробиці

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