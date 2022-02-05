Как пишет Politeka.net, об этом украинцам рассказали в новом посте на странице проекта в Инстаграм. Премьера 12-го сезона шоу состоится уже меньше через месяц – 4 марта, и поклонники проекта вовсю готовятся наблюдать за тем, как бизнесмен Алекс Топольский будет искать свою любовь.
Зрителям рассказали, чего стоит ждать от первого эпизода.
«Традиционно знакомство Холостяка с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает Холостяк, кто станет новыми участницами и возникнет ли «химия» уже на Первой вечеринке — не пропустите 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!», - говорится в анонсе.
Также в посте поделились видео-тизером нового сезона.
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Украинцы тут же отреагировали на публикацию.
«Так, кто победил, уже есть информация?», «Тизер- ржака, как всерьёз после него шоу воспринимать!», «Пожалуйста показывайте уже что-то новое», «Интересно какие будут новые его правила», «Ждём норм формат без 2 дома а то если 30 человек оставят мало пиара девушкам», - пишут люди.
Напомним, новый "Холостяк" после Заливако попал под разгромную критику.
Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" заставил Решетника работать почти круглосуточно.
Также Politeka писала, что Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому.