Как пишет Politeka.net, об этом украинцам рассказали в новом посте на странице проекта в Инстаграм. Премьера 12-го сезона шоу состоится уже меньше через месяц – 4 марта, и поклонники проекта вовсю готовятся наблюдать за тем, как бизнесмен Алекс Топольский будет искать свою любовь.

Зрителям рассказали, чего стоит ждать от первого эпизода.

«Традиционно знакомство Холостяка с участницами состоится в формате Первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. Какие нововведения придумает Холостяк, кто станет новыми участницами и возникнет ли «химия» уже на Первой вечеринке — не пропустите 4 марта в 19:00 на телеканале СТБ!», - говорится в анонсе.

Также в посте поделились видео-тизером нового сезона.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Так, кто победил, уже есть информация?», «Тизер- ржака, как всерьёз после него шоу воспринимать!», «Пожалуйста показывайте уже что-то новое», «Интересно какие будут новые его правила», «Ждём норм формат без 2 дома а то если 30 человек оставят мало пиара девушкам», - пишут люди.

Напомним, новый "Холостяк" после Заливако попал под разгромную критику.

Как сообщала Politeka, новый "Холостяк" заставил Решетника работать почти круглосуточно.

Также Politeka писала, что Огневич неожиданно выдала свое отношение к новому "Холостяку" Топольскому.