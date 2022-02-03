Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий, шоумен, ведущий всех сезонов шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, который вместе с женой-красоткой Кристиной растит троих сыновей, показал в своем Instagram закулисье съемок. Судя по фото, это были съемки не "Холостяка", а чего-то другого.

На черно-белых снимках Григорий запечатлен в просторной комнате, декорированной под кухню, также помимо него видно много съемочной техники и людей из съемочной группы. Сам Решетник появился в кадре в просто "домашнем" образе – на нем спортивные штаны, гольф и кардиган.

В подписи к фотографиям Григорий написал: "RG". А пользователи тут же принялись комментировать его новые фотографии: "Ну просто красавчик! 😍🔥", "🙌👏👏👏🔥🔥🔥👏", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красивый", "Такой серьезный".

Напомним, Жена ведущего "Холостяка" Решетника рассказала, что нужно обязательно сделать сегодня: "Идеальный день, чтобы…".

Как сообщала Politeka, Ведущий "Холостяка" Решетник показал, как развлекается с женой: "Будьте счастливы".

Также Politeka писала, что Ведущий "Холостяка" Решетник дал наставление, как вести себя с женщинами: "Будет вам счастье".