32-річний американський бізнесмен родом з України Топольський опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Судячи з усього, кадр був зроблений під час зйомок нового сезону "Холостяка".
У підписі до знімка Топольський пофілософствував на тему невпевненості і гумору, а також дав українцям цінну пораду - до всього ставиться з легкістю.
"Якщо ми не впевнені, як реагувати на ту чи іншу ситуацію, то нашою дефолтною (за замовчуванням, - ред.) реакцією має бути - почуття гумору😊 тоді ми всі будемо дружніше ) Всім легкості!", - звернувся Алекс.
Зазначимо, прем'єра нового сезону "Холостяк" призначена на 4 березня.
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Раньше Топольський, коментуючи, якою бачить свою обраницю, зазначав, що не є прихильником відносин, побудованих на взаємовигоді.
"Я шукаю ту дівчину, у відносинах з якою у нас будуть щирі емоції, тепло і справжня любов. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - ділився він своїми надіями.
В одному з останніх постів Топольський опублікував ще один кадр зі зйомок, на якому постав серед дівчат-учасниць.
"Пафос і гламур вже не в моді. Щирість і автентичність - новий тренд🔥", - вважає "Холостяк".
Нагадаємо, у новому сезоні "Холостяка" правила зміняться, з'явилися подробиці: "буде встановлювати сам Алекс"
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