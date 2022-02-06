32-річний американський бізнесмен родом з України Топольський опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Судячи з усього, кадр був зроблений під час зйомок нового сезону "Холостяка".

У підписі до знімка Топольський пофілософствував на тему невпевненості і гумору, а також дав українцям цінну пораду - до всього ставиться з легкістю.

"Якщо ми не впевнені, як реагувати на ту чи іншу ситуацію, то нашою дефолтною (за замовчуванням, - ред.) реакцією має бути - почуття гумору😊 тоді ми всі будемо дружніше ) Всім легкості!", - звернувся Алекс.

Зазначимо, прем'єра нового сезону "Холостяк" призначена на 4 березня.

Раньше Топольський, коментуючи, якою бачить свою обраницю, зазначав, що не є прихильником відносин, побудованих на взаємовигоді.

"Я шукаю ту дівчину, у відносинах з якою у нас будуть щирі емоції, тепло і справжня любов. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - ділився він своїми надіями.

В одному з останніх постів Топольський опублікував ще один кадр зі зйомок, на якому постав серед дівчат-учасниць.

"Пафос і гламур вже не в моді. Щирість і автентичність - новий тренд🔥", - вважає "Холостяк".

Нагадаємо, у новому сезоні "Холостяка" правила зміняться, з'явилися подробиці: "буде встановлювати сам Алекс"

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