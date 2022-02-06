Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі останнім часом стала активніше показувати кадри з модних фотосесій, які влаштовує для залучення уваги. Цього разу актриса вирішила показати більш розкутий образ без надмірностей.

Зазвичай артистка показує більш трендові образи, як би звертаючи увагу на те, наскільки схудла за час після других пологів. Мер'єм не розповідає, як саме їй вдалося перетворитися, але замість цього з радістю показує багато фото в мережі.

У банному білому халаті вона показала більш живий і простий образ:

«Красуня🔥; Ангел ❤; Меріем, чекаємо зустрічі з вами❤️; найкращий вид😍🔥❤️; найкраща 😍🥺❤️;Хюррем 😍❤️; Красуня 🔥❤️; Мені приємно стежити за вами🧡; Рівень❤️; підвищує планку; спокусливо; схожа на квітку; Мій рівень» - відповідають в мережі.

Також в ще одній новій зйомці Мер'єм вирішила залишити довге руде волосся зав'язаними в звичайних хвіст. А ось схудлу фігуру зірка підкреслила завдяки шкіряній сукні темно-смарагдового відтінку.

Артистка всіляко крутилася перед об'єктивом і не раз змінила пози для вдалих кадрів.

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