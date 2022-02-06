Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли в последнее время стала активнее показывать кадры из модных фотосессий, которые устраивает для привлечения внимания. В этот раз актриса решила показать более раскованный образ без излишеств.

Обычно артистка показывает более трендовые образы, как бы обращая внимание на то, насколько похудела за время после вторых родов. Мерьем не рассказывает, как именно ей удалось преобразиться, но вместо этого с радостью показывает много фото в сети.

В банном белом халате она показала более живой и простой образ:

«Красотка🔥; Ангел ❤; Мерием, ждём встречи с вами❤️; Самый лучший вид😍🔥❤️; самая лучшая 😍🥺❤️;Хюррем 😍❤️; Красотка 🔥❤️; Мне приятно следить за вами🧡; Уровень❤️; повышает планку; соблазнительно; похожа на цветок; Мой уровень» - отвечают в сети.

Также в еще одной новой съемке Мерьем решила оставить длинные рыжие волосы завязанными в обычных хвост. А вот похудевшую фигуру звезда подчеркнула благодаря кожаному платью темно-изумрудного оттенка.

Артистка всячески крутилась перед объективом и не раз сменила позы для удачных кадров.

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