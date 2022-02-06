Зірки "Дизель Шоу" знялися в новому сезоні ситкому "Папаньки" разом з іншими артистами, в тому числі Лілією Ребрик - яскраві кадри зі зйомок з'явилися в Мережі.

31 січня відбулася прем'єра четвертного сезону серіалу "Папаньки", повідомляє Politeka.net. Фанати серіалу знають, що Лілія Ребрик і Єгор Крутоголов грають сімейну пару, яка виховує дітей і потрапляє в різні пригоди разом з іншими персонажами. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки)

У мережі вирішили нагадати, що скоро вийде нова серія.

"Вже завтра на вас чекає продовження 4 сезону улюблених «Папаньок». Перший тиждень прем'єр пронеслася зі швидкістю світла і просто не терпиться побачити, що ж буде далі!💖... А поки згадайте, які пригоди трапилися з нашими татусями в перших восьми серіях😲 🥰", - написали автори публікації.

У пості були "зміксовані" знімки зі зйомок і безпосередньо серіалу. Зокрема, Лілія Ребрик і Єгор Крутоголов з'явилися в ефектних білих костюмах, а Вікторія Булітко і Євген Гашенко - під час чищення зубів.

Публікація швидко зібрала понад 500 лайків і трохи коментарів.

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