Як передає Politeka.net, Анна Неплях є відомою моделлю і переможницею конкурсу краси "Міс-Україна Всесвіт". Також, вона запам'яталася своєю участю в реаліті-шоу "Холостяк", де боролася за серце Макса Михайлюка. На своїй сторінці в Instagram Анна Неплях розповіла, хто займається її стильними образами.

"Хто твій стиліст і хто тебе одягає?



- питання, яке я чую частіше, ніж хто твій спонсор (О, так, про нетактовність і вульгарність людей можна складати оди)



- я сама! (Після цього ловиш жвавий погляд, ніби це нереально😂)



Всі образи та вбрання я підбираю собі самостійно, як в повсякденному житті, так і на зйомки, публічні заходи.

А в останніх відносинах моїм медом для душі було одягати хлопця і бачити, як його образ змінюється на очах і радіти (тепер комусь інший буде радувати око😂)



Мені хочеться вірити, що у мене це вроджене😅 адже я з дитинства обожнювала вбиратися, я гралася тканинами, шила лялькам одягу, а коли виросла - вже собі, купуючи в секондхенді речі та перешиваючи та доповнюючи різними деталями))



У моїй шафі правда можна знайти все, що завгодно, включаючи... швейну машинку😅



Мені здається, в наш час досить легко бути стильною. Як мінімум, можна включити наочність і зберігати луки модних блогерів, які вам до душі (до речі, всі мої рекомендації в інсті пов'язані зі стилем) а потім просто копіюєте і вуаля! - стильний образ готовий (прим. бажано не копіювати стилістів, які все краще відразу надягають, щоб виглядати так провокаційно химерно, щоб підтримувати статус «стиль-тренд»😜)



Для мене одяг не просто базова потреба, а спосіб самовираження і самопрезентації. Уміння бути доречно вбраною і ловити захоплені погляди-то ще мистецтво і йому можна вчитися все життя, головне правило - практикуватися", - розповіла Анна Неплях.

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