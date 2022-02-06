Як пише Politeka.net, 24-річна Іванка Сасанчина активно розвиває свою сторінку в Instagram. Молода блогерка, яка нещодавно народила первістка, розповідає своїм підписникам про все.
Природно, вона не могла не похвалитися новою зачіскою, яку їй зробили після того, як вона повернулася з лікарні, куди була госпіталізована з новонародженою Лізою.
У своїх Stories дівчина носила довге хвилясте волосся. Іванка кокетливо покрутилася перед камерою, а потім грайливо підморгнула.
На ній була надіта Бузкова піжама, в якій блогерша з'являється майже завжди.
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"Щаслива", - написала дівчина.
Зазначимо, що місяць тому, 30 грудня, Сасанчин і його дружина Іванка вперше стали батьками, у них з'явилася дочка Елізабет. До слова, дівчинку вже й охрестити встигли, а молоді батьки поспішили показати дитину своїм шанувальникам в соцмережах.
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