Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, віщий шоу "Голос" Юрій Горбунов, який живе в шлюбі з Катею Осадчою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу шоумен заінтригував кадром з аеропорту. Схоже, він зібрався кудись полетіти, а перед цим здійснив кавовий ритуал.

На новій фотографії в сторіс Юрко зображений за столиком на території аеропорту, схоже, під час очікування літака. Перед камерою ведучий з'явився в простому темному вбранні, він тримає в руці чашку з кавою і під час пиття підозріло дивиться кудись убік.

Свою фотографію Горбунов ніяк не підписав, також він не повідомив, що робить в аеропорту і куди збирається полетіти. Залишив тільки геолокацію Борисполя.

Нагадаємо, 51-річний Горбунов в складній позі похвалився відмінною формою, засвітивши прес: фото.

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов, опинившись в одній гримерці з Сумською і Ребрик, здивував безглуздим виглядом: "Одна насолода...".

Також Politeka писала, що Горбунов на емоціях звернувся до українців посеред ночі: "Ми з Катюшею...".