Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський прославився як переможець 11-го сезону вокального шоу"Голос країни". Нещодавно, артист попрощався зі своїми шанувальниками і розповів, що у нього трапилася проблема, однак яка, він не розкрив. Через неї він більше не може сидіти в соціальних мережах, поки вона не зважиться.
На цей раз Лазановський вийшов на зв'язок через деякий час і висловив свою подяку шанувальникам, проте все ще не видав, в чому справа. Також, він написав про те, що йому знадобиться допомога.
"Спасибі всім за підтримку і хвилювання. Нічого серйозного. Але я змушений буду вас попросити про невелику допомогу", - видав Сергій Лазановський.
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
"Фотограф аж офігів": Анна Трінчер після важкої операції здивувала новими кадрами
Нова біда наздогнала дружину зірки "Голосу країни" Сасанчина з дитиною: "Так болить, що не витримую"
Спека накриє Україну з новою силою, з'явився прогноз на літо: "Червень буде відрізнятися..."
Останки російської королеви краси знайшли в лісосмузі, чоловік довго приховував правду: подробиці трагедії
Нагадаємо, нещодавно Лазановський знову повернувся на шоу "Голос країни", проте не в ролі виконавця, а в якості ведучого бекстейджу разом зі своєю колегою.
Раніше повідомлялося, екс-підопічний Дорофєєвої Сергій Лазановський стривожив словами прощання: "У зв'язку з обставинами..."
Politeka розповідала, зірка "Голосу країни" Лазановський, який рвався на Євробачення, зачарував новою піснею: "Зовсім інший"
Також, переможець "Голосу країни" Лазановський з Винником, Кароль та іншими зірками зворушив українців: відео