Популярний артист Сергій Лазановський, який здобув перемогу в проєкті "Голос країни", знову з'явився в соцмережах і попросив про допомогу.

Як передає Politeka.net, Сергій Лазановський прославився як переможець 11-го сезону вокального шоу"Голос країни". Нещодавно, артист попрощався зі своїми шанувальниками і розповів, що у нього трапилася проблема, однак яка, він не розкрив. Через неї він більше не може сидіти в соціальних мережах, поки вона не зважиться.

На цей раз Лазановський вийшов на зв'язок через деякий час і висловив свою подяку шанувальникам, проте все ще не видав, в чому справа. Також, він написав про те, що йому знадобиться допомога.

"Спасибі всім за підтримку і хвилювання. Нічого серйозного. Але я змушений буду вас попросити про невелику допомогу", - видав Сергій Лазановський.

Нагадаємо, нещодавно Лазановський знову повернувся на шоу "Голос країни", проте не в ролі виконавця, а в якості ведучого бекстейджу разом зі своєю колегою.

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