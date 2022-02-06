Танцюрист і хореограф Євген Кот, який перемагав на " Танцях з зірками "і судив проект" Україна має талант", похвалився фігурою перед стартом проекту " Танці. World of Dance".

Як пише Politeka.net, Євген Кот є популярним українським танцюристом і хореографом. Зірка перемагав на шоу" Танці з зірками " з Ксенією Мішиною, а минулого року з екс-партнером стали суддями "Україна має талант". А нещодавно стало відомо, що разом з Тетяною Денисовою і Максом Чмерковським Євген Кот судитиме проект " Танці. World of Dance". На нових кадрах в сторіс Instagram Євген похвалився фігурою, будучи в одних штанях.

На кадрах танцюрист стояв біля шкіряного дивана. Артист був тільки в штанях, хвалячись підтягнутим тілом на камеру. А через секунду він вже був у кріслі судді " Танці. World of Dance".

А на наступному сторі Євген показував закулісся проекту на безлічі моніторів.

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