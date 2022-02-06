Відома співачка і телеведуча Оля Цибульська поділилася в мережі чарівним фото з сином і розповіла про сімейні конфлікти.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Оля Цибульська, яка є кумою шоумена DZIDZIO, часто ділиться з фанатами подробицями свого життя. Так, цього разу зірка відповіла на запитання фоловерів в Instagram-сторіс.

Серед іншого у співачки запитали:"Оля, що ти думаєш, сварки і конфлікти в сім'ї, які бачать діти".

На це Цибульська опублікувала миле фото з підрослим сином Нестором, і висловила свою думку: "Думаю, без них ніяк. Де є відносини між людьми, вони з'ясовуються. Ніяке насильство неприпустимо, його терпіти не потрібно. Потрібно йти від кривдника бігом. Але якщо це конфлікти "хто миє посуд після вечері", і дитина бачить його рішення між двома усвідомленими людьми, то вчиться їх вирішувати теж".

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