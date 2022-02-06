Відома співачка і актриса Анна Трінчер показала, як" постраждала " на відпочинку через коханого.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер вирішила показати незручний момент з нареченим, який випадково її вдарив під час прогулянки і їх імпровізованої фотосесії. Причому дівчина награно розридалася і поскаржилася на те, що трапилося.

Нагадавши, Тринчер є скандальною українською актрисою і співачкою, яка заради слави і популярності влаштовує в соціальних мережах різні провокації на тлі своїх відносин.

Як відомо, нещодавно вона зробила пластичну операцію на грудях, про що детально розповідала в Instagram і влаштувала піар також на операції блогерки Соні Стужук, бажаючи привернути ще більше уваги.

Зараз вона відпочиває в Єгипті разом нареченим, тому викладає багато різних кадрів звідти. Цього разу Трінчер показала, як отримала "в око" з необережності чоловіка. Він хотів тільки пожартувати над дівчиною і зачепив телефон, стукнувши його об обличчя Анни.

"Нормально взагалі? Коротше, за це Саша мене вдарив!"- пише під кадрами Тринчер.

Раньше Тринчер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, де постала перед камерою в коротких шортах на тлі моря.

"Ось така у нас Краса! Приїхали в Єгипет, смачно їмо, ходимо на дискотеки і час від часу загоряємо❤️ мені подобаються не сезони тим, що мало людей і ти не товпишся у вічній черзі!", — розповівши Анна Трінчер.

Раніше повідомлялося, Трінчер після пластичної операції рвонула на відпочинок, але щось пішло не так: "ось так виглядає..."

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Politeka розповідала, Анна Трінчер після пластичної операції вразила новими фото і визнанням: "мати, вмієш дивувати"