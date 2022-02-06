Как передает Politeka.net, Анна Тринчер решила показать неловкий момент с женихом, который случайно ее ударил во время прогулки и их импровизированной фотосессии. Причем девушка наигранно разрыдалась и пожаловалась на случившееся.

Напомним, Тринчер является скандальной украинской актрисой и певицей, которая ради славы и популярности устраивает в социальных сетях различные провокации на фоне своих отношений.

Как известно, недавно она сделала пластическую операцию на груди, о чем подробно рассказывала в Инстаграм и устроила пиар также на операции блогерши Сони Стужук, желая привлечь еще больше внимания.

Сейчас она отдыхает в Египте вместе женихом, поэтому выкладывает много различных кадров оттуда. В этот раз Тринчер показала, как получила "в глаз" по неосторожности мужчины. Он хотел только подшутить над девушкой и задел телефон, стукнув его о лицо Анны.

"Нормально вообще? Короче, за это Саша меня ударил!" - пишет под кадрами Тринчер.

Ранее Тринчер опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, где предстала перед камерой в коротких шортах на фоне моря.

"Вот такая у нас красота! Приехали в Египет, вкусно кушаем, ходим на дискотеки и время от времени загораем❤️ Мне нравятся не сезоны тем, что мало людей и ты не толпишься в вечной очереди!", — рассказала Анна Тринчер.

Ранее сообщалось, Тринчер после пластической операции рванула на отдых, но что-то пошло не так: "Вот так выглядит…"

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