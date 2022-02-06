Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, яка змогла скинути за минулий рік 35 кг, показала фігуру перед дзеркалом в "невидимому" корсеті.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною співачкою з України, яка стала фронвумен гурту KAZKA. Артистка популярна на весь світ завдяки кліпу" Плакала", який набрав 400 мільйонів переглядів на платформі ютуб. А минулого року Олександра стала учасницею шоу" Танці з зірками", завдяки якому скинула 20 кг. а нещодавно в інтерв'ю Славі Дьоміну Зарицька зізналася, що за 2021 рік вдалося всього Скинути 30-35 кг. на нових сторіс в Instagram Олександра вирішила показати фігуру, зробивши Селфі.

На знімку Зарицька стояла перед дзеркалом, надівши "невидимий" корсет. Зірка розгорнулася боком, вражаючи видом на Селфі. Як можна зрозуміти, Олександра зробила знімок під час якихось зйомок, адже Наа тлі можна побачити соотсветсвующее обладнання.

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