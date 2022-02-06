Співачка Вікторія Смеюха, яка була 15 років солісткою групи "НеАнгели", показала, як змінила свій імідж, поділившись новими кадрами в блозі.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - популярна українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "НеАнгели". Але група розпалася, а через деякий час Вікторія посварилася зі Славою Камінською, яка була другою солісткою. Тепер артистки активно будують сольні кар'єри і радують фанатів своєю творчістю. А на нових кадрах в Instagram Смеюха показала, як вирішила змінити імідж.

На відео Вікторія була з короткою стрижкою і чубчиком. Зірка в такому вигляді знімалася в ранковому шоу для одного з телеканалів.

"І зараз, після багатьох років мені хочеться відкрити завісу таємниці, але тільки в потрібний момент", - написано було на кадрах.

Також зірка розговорилася про свого коханого:

"Сьогодні на нашій зйомці могли спостерігати за його поглядами, його реакціями, ви, можливо, його відшукаєте, ось така невелика підказка...".

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