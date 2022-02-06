Певица Виктория Смеюха, которая была 15 лет солисткой группы "НеАнгелы", показала, как изменила свой имидж, поделившись новыми кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - популярная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "НеАнгелы". Но группа распалась, а через некоторое время Виктория поссорилась со Славой Каминской, которая была второй солисткой. Теперь артистки активно строят сольные карьеры и радуют фанатов своим творчеством. А на новых кадрах в Инстаграм Смеюха показала, как решила сменить имидж.

На видео Виктория была с короткой стрижкой и челкой. Звезда в таком виде снималась в утреннем шоу для одного из телеканалов.

"И сейчас, по прошествии многих лет мне хочется приоткрыть занавес тайны, но только в нужный момент", - написано было на кадрах.

Также звезда разоткровенничалась о своем любимом:

"Сегодня на нашей съемке могли наблюдать за его взглядами, его реакциями, вы, возможно, его отыщете, вот такая небольшая подсказка...".

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