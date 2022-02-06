Як передає Politeka.net, Злата Огневич зараз зайнята своєю кар'єрою після фіналу "Холостячки". Дівчина також вирушила на відпочинок в Африку, щоб привести думки в порядок і трохи перезавантажитися.
Вона болісно і дуже важко переживала розрив з переможцем проекту - чоловік кинув її на порозі квартири і не став пояснюватися, а на пост-шоу гордовито поводився і покинув зал без слів. Григорію Решетнику навіть довелося пояснюватися з ним за межами камер і переконувати повернутися.
Нещодавно Злата зустрілася з Катею Осадчою в рамках зйомок шоу про світське життя, тому у неї була можливість висловитися про особисте. Відзначимо, робила це Злата досить цікавим чином-прямо в джакузі з телеведучою, яка встигла задати багато особистих питань.
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Також ми раніше писали: зараз співачка повернулася з відпочинку в Африці, і відразу засвітилася на заходах і зйомках, на своїй сторінці в Instagram Огневич показала себе в розкішному образі-плаття з розрізом до стегна.
"Вриваюся в цю неділю! Попереду - дуже насичений період: зйомки в топовому проекті країни, концерти та студійна робота! А ще гастролі", - розповіла Злата Огневич.
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