Как передает Politeka.net, Злата Огневич сейчас занята своей карьерой после финала "Холостячки". Девушка также отправилась на отдых в Африку, чтобы привести мысли в порядок и немного перезагрузиться.
Она болезненно и очень тяжело переживала разрыв с победителем проекта - мужчина бросил ее на пороге квартиры и не стал объясняться, а на пост-шоу надменно вел себя и покинул зал без слов. Григорию Решетнику даже пришлось объясняться с ним за пределами камер и убеждать вернуться.
Недавно Злата встретилась с Катей Осадчей в рамках съемок шоу о светской жизни, поэтому у нее была возможность высказаться о личном. Отметим, делала это Злата довольно интересным образом - прямо в джакузи с телеведущей, которая успела задать много личных вопросов.
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Также мы ранее писали: сейчас певица вернулась с отдыха в Африке, и сразу засветилась на мероприятиях и съемках, На своей странице в Инстаграм Огневич показала себя в роскошном образе - платье с разрезом до бедра.
"Врываюсь в это воскресенье! Впереди — очень насыщенный период: съёмки в топовом проекте страны, концерты и студийная работа! А ещё гастроли", — рассказала Злата Огневич.
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