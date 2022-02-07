Як повідомляє Politeka.net, в сторіс у своєму Instagram 16-річна дочка популярної артистки Олі Полякової почала активно показувати, як насолоджується відпочинком і веселиться на пляжі в досить сміливих купальниках. Іноді не обходиться без конфузу і дівчину засипають безліччю коментарів.

Цього разу Машу розкритикували за невмілий кадр з явними слідами фотошопу. Причому дівчина помітно відретушувала фото, зробила помітним прес і плоский живіт, а також спробувала зменшити розмір стегон. Через це фото здалося зовсім не природним.

Коментарі про це Махати видаляти не стала, але поспішила видалити сам кадр зі свого профілю:

«Ой, хорош вже; Я, звичайно, не хейтер, але Фотошоп палітся; на талії і ногах 🙌; Красуня 😻 але навіщо стільки обробки😻😻; Woow, so cute fhoto🔥; Красуня 😍; Мяууу дуже красива і дуже гарний купальник; Красуня, і фігура бомба 🥵😊❤️; Занадто видно що фотошоп...; ну навіщо це все?» - пишуть в мережі.

Також Махати збентежила вибором купальнику і раніше. Справа в тому, що Махати вибрала занадто маленький бікіні, ледь приховував зайве. Проте, дівчині подобається привертати увагу всілякими способами, щоб стати ще популярнішим. Вона не звертає увагу на критику, тому продовжує хвалитися різними образами.

У чорному купальнику дівчина вирішила показати фігуру прямо в туалеті, а в червоному – вже перед прогулянкою на пляж.

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