Як пише Politeka.net,46-річнаНаталія Могилевська є популярною українською співачкою і успішним продюсером. Зірку минулого року покликали бути головною суддею проекту "Співають всі", де переміг 16-річний Муаяд Абдельрахім. Не забуває Наталія і про Instagram, де цього разу вирішила запитати поради і показала ефектний образ.
На фото Могилевська була в одному пальто і червоних туфлях. Зірка показала дві обкладинки, де була на різних планах.
"Жінки, дівчата! Чоловіків сюди не кличу.
Афіша 1 або 2 ⁉️
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі відреагували: "Не такий вже й професіонал"
Пішла з життя неповторна актриса кіно: "Не змогла винести втрату коханого"
Спека накриє Україну з новою силою, з'явився прогноз на літо: "Червень буде відрізнятися..."
Останки російської королеви краси знайшли в лісосмузі, чоловік довго приховував правду: подробиці трагедії
Втомилася вибирати. Впевнена, ви розумієте чому. Який з варіантів афіші мені варто затвердити?
Вони відрізняються за змістом, і жінки розуміють, про що я. хоча піарники кажуть, що круті заголовки нам тільки на руку)", - написала Могилевська.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"1. У вас дуже красиві ноги", "мені подобається 2 варіант", "мені другий подобається", " 1! Такі ніжки не можна ховати!", "2, Очі в очі як то кажуть", " 2. О, красиво прощалася з любов'ю".
Нагадаємо, Могилевська засвітила зворушливі моменти з Горбуновим і Монатіком, відео
А ще Politeka писала, що Могилевська показала, чим займається, поки її колеги на закордонних курортах
Також Politeka повідомляла, що Могилевська влаштувала вражаючу битву образів: глибокі вирізи, каблуки і Влад Яма