Співачка Наталія Могилевська, яка була в минулому сезоні головною суддею проекту "Співають всі", показала ефектний образ в одному пальто, поділившись фото в блозі.

Як пише Politeka.net,46-річнаНаталія Могилевська є популярною українською співачкою і успішним продюсером. Зірку минулого року покликали бути головною суддею проекту "Співають всі", де переміг 16-річний Муаяд Абдельрахім. Не забуває Наталія і про Instagram, де цього разу вирішила запитати поради і показала ефектний образ.

На фото Могилевська була в одному пальто і червоних туфлях. Зірка показала дві обкладинки, де була на різних планах.

"Жінки, дівчата! Чоловіків сюди не кличу.

Афіша 1 або 2 ⁉️

Втомилася вибирати. Впевнена, ви розумієте чому. Який з варіантів афіші мені варто затвердити?

Вони відрізняються за змістом, і жінки розуміють, про що я. хоча піарники кажуть, що круті заголовки нам тільки на руку)", - написала Могилевська.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"1. У вас дуже красиві ноги", "мені подобається 2 варіант", "мені другий подобається", " 1! Такі ніжки не можна ховати!", "2, Очі в очі як то кажуть", " 2. О, красиво прощалася з любов'ю".

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