Співачка Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, показала ефектні танці з загадковими красенями.

Як пише Politeka.net, Ліда Лі стала досить відомою, спочатку будучи бек-вокалісткою у Монатіка, потім учасницею талант-шоу, а після Дмитро навіть продюсував висхідну зірку, просуваючи її. А минулого року артистка вирішила спробувати свої сили на" Танцях з зірками", але перемогу здобути зірці не вдалося. не забуває Ліда Лі і про Instagram, де цього разу показала, як вміє ефектно рухатися.

На нових кадрах артистка була в частково прозорому вбранні. Поруч зі співачкою були два загадкових красеня, які робили синхронні рухи з Лідою Лі.

"Наше танцювальне закулісся", - написала зірка під відео.

Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:

"Класні і улюблені"," обожнюю", " як називається пісня?", "Штанці супер".

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