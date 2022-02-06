Як пише Politeka.net, Ліда Лі стала досить відомою, спочатку будучи бек-вокалісткою у Монатіка, потім учасницею талант-шоу, а після Дмитро навіть продюсував висхідну зірку, просуваючи її. А минулого року артистка вирішила спробувати свої сили на" Танцях з зірками", але перемогу здобути зірці не вдалося. не забуває Ліда Лі і про Instagram, де цього разу показала, як вміє ефектно рухатися.
На нових кадрах артистка була в частково прозорому вбранні. Поруч зі співачкою були два загадкових красеня, які робили синхронні рухи з Лідою Лі.
"Наше танцювальне закулісся", - написала зірка під відео.
Фанати поставили сотні лайків і написали кілька коментарів:
Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення..."
Пішла з життя відома співачка з дуже рідкісним голосом, фанати сумують: "Як же так..."
Обірвалося життя легенди російського кіно, його серіали відомі всім: перші подробиці
Спека накриє Україну з новою силою, з'явився прогноз на літо: "Червень буде відрізнятися..."
15-річна дочка Анджеліни Джолі, яка хотіла бути хлопчиком, вражає схожістю з мамою: "Красиві губи"
"Класні і улюблені"," обожнюю", " як називається пісня?", "Штанці супер".
Нагадаємо, екс-підопічна Монатіка Ліда Лі в ефектних образах викликала бурхливу реакцію Суровцева
Також Politeka повідомляла, що екс-підопічна Монатіка Ліда Лі здивувала кадрами незвичайного ДТП в Києві
А ще Politeka писала, що Дмитро Каднай і Ліда Лі захопили українців, розкривши нові подробиці